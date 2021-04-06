Прага, , 14:19 — REGNUM В сети появился официальный видеотизер от Skoda Auto с обновлённого внедорожника Skoda Kodiaq 2022 модельного года. Видео размещено на сайте компании.

В видеоролике продемонстрирован обновленный дизайн передней части и уменьшенные светодиодные фары обновлённого Kodiaq.

За доплату можно будет приобрести модель с семью местами. Такая машина будет отличаться более ярким дизайном.

Рестайлинговый Kodiaq получит шестиугольную радиаторную решётку, суженную светодиодную оптику. На корме фонари будут иметь кристаллическую структуру C-образной формы.

Премьера нового авто состоится 13 апреля нынешнего года.

Ранее компания Skoda в РФ расширила моторную линейку модели Octavia четырехцилиндровым 110-сильным атмосферным двигателем 1.6 MPI и 190-сильным турбомотором на два литра.

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