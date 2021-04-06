Самара, 6 апреля 2021, 14:20 — REGNUM Сокращение числа безработных граждан фиксируется в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что согласно данным на 6 апреля в регионе число безработных граждан уменьшилось в 1,6 раза в сравнении с началом 2021 года. На текущий момент в области зарегистрировано в качестве безработных 26,7 тысяч человек. При этом уровень регистрируемой безработицы составил 1,6%.
Отмечается, что в регионе число вакансий, которых насчитывается порядка 40,6 тысяч единиц, в 1,5 раза больше числа зарегистрированных безработных.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области был разработан комплекс мер для выполнения задачи по восстановлению к концу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года, которая была поставлена президентом России Владимиром Путиным.