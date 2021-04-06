Самара, , 14:20 — REGNUM Сокращение числа безработных граждан фиксируется в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что согласно данным на 6 апреля в регионе число безработных граждан уменьшилось в 1,6 раза в сравнении с началом 2021 года. На текущий момент в области зарегистрировано в качестве безработных 26,7 тысяч человек. При этом уровень регистрируемой безработицы составил 1,6%.

Отмечается, что в регионе число вакансий, которых насчитывается порядка 40,6 тысяч единиц, в 1,5 раза больше числа зарегистрированных безработных.

«По состоянию на 06.04.2021 фактически высвобожден 581 человек, из них в службу занятости обратилось 97 человек (годом ранее фактическое высвобождение составило 1044 человека, из них обратилось в службу занятости 338 человек). Число работников предприятий Самарской области, планируемых к сокращению в ближайшие месяцы, составляет 3674 человека (в 2020 году в это же время было запланировано к сокращению 6064 человека)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области был разработан комплекс мер для выполнения задачи по восстановлению к концу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года, которая была поставлена президентом России Владимиром Путиным.