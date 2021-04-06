Сеул, , 14:17 — REGNUM Nvidia может возобновить поставки видеокарт GeForce GTX 1080 Ti. Об этом 6 апреля сообщил портал Wccftech.

Пользователь южнокорейского форума Quasar Zone сообщил, что он отослал по гарантии GeForce GTX 1080 Ti версии EVGA SC и взамен получил видеокарту, которая была произведена в 2021 году. Другой владелец устройства заявил, что он столкнулся с аналогичной ситуацией.

Издание напомнило, что недавно Nvidia возобновила производство видеокарт серий GTX 1050, GTX 1650 и RTX 2060, чтобы решить проблему дефицита на рынке. Автор статьи предположил, что в сложившейся ситуации компания вполне могла принять такое же решение в отношении GTX 1080 Ti. При этом он отметил, что пока всем заинтересованным лицам стоит подождать и не делать преждевременных выводов.

https://twitter.com/harukaze5719/status/1378895719130484736

Напомним, Nvidia выпустила GeForce GTX 1080 Ti в продажу в марте 2017 года. Таким образом, с момента релиза видеокарты прошло уже больше четырёх лет.

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