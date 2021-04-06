Варшава, , 14:17 — REGNUM Депутат Европейского парламента от польской правящей партии «Право и справедливость» Яцек Сарюш-Вольский в интервью журналистам Polskie Radio 24 заявил, что «ядро пророссийского политического лагеря состоит из левых либералов и социалистов».

«Пророссийские силы в Европе — это, как правило, все, кто спокойно воспринимает строительство германско-российского газопровода «Северный поток — 2». А если мы посмотрим на партийную принадлежность этих политиков, там сплошь и рядом мейнстримные левые либералы и социалисты», — заявил евродепутат.

Такую оценку политик дал в качестве ответа на обвинения в адрес его партии и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого со стороны экс-премьер-министра Польши Дональда Туска.

Последний ранее заявил, что пророссийскими силами в ЕС выступают наоборот правые и консервативные силы, в том числе правящая в Польше «Право и справедливость», добавив, что «Моравецкий совместно с Виктором Орбаном и Маттео Сальвини хотят создать пророссийский блок в ЕС».