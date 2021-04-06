Элиста, , 14:16 — REGNUM Ситуация с коронавирусной инфекцией в Калмыкии оценивается как тревожная. В регионе с населением около 270 тысяч человек за весь период пандемии положительный выявили 20 116 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки зарегистрировано 18 случаев заражения. Выписаны с выздоровлением 19 240 пациентов, 319 человек не смогли победить COVID-19.

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Республика Калмыкия попала в число регионов РФ с высокой заболеваемостью COVID-19. Как уточнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в список российских регионов с неблагополучной эпидобстановкой вошли также Псковская, Мурманская, Тамбовская и Воронежская области, Республика Карелия.

При этом главный санитарный врач России указала на то, что в целом по стране ситуация с коронавирусом «не самая стабильная».

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