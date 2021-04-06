Киев, , 14:15 — REGNUM На Украине количество коек с кислородом, оборудованных в больницах для пациентов с COVID-19, достигло своего максимума, заявил на брифинге 6 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По словам министра, количество коек с кислородом составляет 67 тыс. и это предел для Украины — «дальше увеличивать некуда, ведь другие болезни не делали каникул». При этом на сегодняшний день в больницах находится более 47 тыс. пациентов, которым требуется соответствующее оборудование.

Степанов заявил, что общая загруженность коек с кислородом составляет примерно 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация — в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях, проинформировал министр.

«Ситуация там достаточно сложная, можно сказать. на грани критичности. Поэтому сейчас, как никогда, важно соблюдать все карантинные ограничения, установленные в нашей стране», — добавил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации, за последние сутки в Украине было зафиксировано 13 тыс. 276 новых случаев COVID-19. Власти страны заявляют, что в ближайшее время ситуация еще более усложнится и ожидают, что в течение ближайших двух-трех недель заболеваемость коронавирусом может составить 25 тысяч в сутки.