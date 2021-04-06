Москва, , 14:15 — REGNUM На территории России выявлено 103 случая заражения британским штаммом коронавируса, сообщила 6 апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она доложила о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Обнаружено 103 британского варианта и десять южноафриканских», — рассказала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 апреля в России будут разработаны новые меры для защиты населения от коронавирусной инфекции. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ряд экспертов высказывает опасения по поводу возможного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.