Москва, , 14:22 — REGNUM Заседание по жалобе на арест предпринимателя Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, не будет отложено из-за состояния его здоровья. Об этом заявила 6 апреля судья Мосгорсуда.

Судья сообщила, что что суд учёл мнение врача и постановил отказать адвокатам в ходатайстве о переносе жалобы на арест бизнесмена.

Сам Шпигель, участвующий в заседании по видеосвязи, заявил, что с трудом дышит. Присутствующий рядом с ним медик сообщил, что лечащий врач разрешил подсудимому участвовать в судебно-следственных действиях.

Адвокат Виктория Бурковская заявила, что сторона защиты категорически против продолжения заседания, так как Шпигель задыхается, его состояние опасно для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. Бывший глава региона пояснил, что деньги предназначались на избирательную кампанию.

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