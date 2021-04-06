Варшава, , 14:13 — REGNUM По итогам марта 2021 года Польша получила от граждан Белоруссии 130 запросов на получение статуса беженцев. Об этом 6 апреля сообщил пресс-секретарь Иммиграционного управления Польши Якуб Дудзяк журналистам Polskie Radio.

«130 заявлений по итогам марта — это в 3,5 раза больше, чем было за весь 2019 год. Количество обращений за политическим убежищем от жителей Белоруссии стало расти в разгар политического кризиса в этой республике — с августа 2020 года. Но и тогда это число не превышало 100 заявок в месяц. Теперь количество ищущих убежище еще сильнее возросло», — отметил Дудзяк.

Он также отметил, что в 2020 году 405 граждан Белоруссии обратились за получением статуса беженцев в Польше. Для сравнения, в 2019 году их было всего 37 человек, в 2018 году — 45, в 2017 году — 41.