Нью-Дели, , 14:13 — REGNUM На территории России могут начать производить индийскую вакцину от коронавирусной инфекции. Такую возможность допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о вероятной закупке Россией индийской вакцины Covaxin. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил 6 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

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«Я не исключаю, что дальнейшее сотрудничество в этой сфере охватит и производство вакцины на российской территории», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что этот вопрос должны обсудить специалисты и «исходить из максимальной эффективности такого рода взаимодействия».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Российский фонд прямых инвестиций договорился с одной из фармацевтических компаний Индии, Panacea Biotec, о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.

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