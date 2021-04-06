Джакарта, , 14:11 — REGNUM Количество людей, привитых второй дозой вакцины от коронавируса, в Индонезии достигло 4 268 222 человек, сообщает Kompas.

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Между тем, число вакцинированных первой инъекцией вакцины от коронавируса составляет 8 890 024 человека.

По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, первую инъекцию вакцины получили 1 443 702 медицинских работников, а 1 298 042 человека получили вторую дозу.

В общей сложности 5 668 967 государственных служащих были вакцинированы первой дозой вакцины, а 2 626 042 человека получили вторую дозу вакцины.

На сегодняшний день 1 777 355 пожилых людей привили от коронавируса и 344 138 человек получили вторую дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4549 случаев заражения SARS-CoV-2.

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