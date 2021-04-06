6 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Жители Украины отреагировали на телефонный разговор президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Кроме скепсиса, звучали призывы к переговорам с Донбассом.

Оксана Переможенко, , 20:00 — REGNUM 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию в Донбассе. Россия, по словам украинского лидера, якобы наращивает свой военный контингент возле границы с Украиной, а также «пытается сорвать» реализацию Минских соглашений. По мнению Зеленского, Российская Федерация своими действиями якобы «бросает серьёзный вызов безопасности Украины» и странам — членам НАТО и «всей Европе».

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Сообщение пресс-службы украинского президента о телефонном разговоре Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном прокомментировали жители Украины. Свое мнение они высказали под публикацией на странице «Офис президента Украины» в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, Антонина Ч. заявила, что война в Донбассе ей не нужна, и привела пример своей подруги, оба сына которой принимали участие в гражданской войне в Донбассе. Она призвала договариваться.

«Мне не нужна война! Моей подруге, которой 66 лет, и два сына были в АТО — также, дайте спокойно дожить век! Договаривайтесь!» — написала Антонина Ч.

Призвала договариваться и Мария К.

«Надо вести переговоры с Донбассом, потому что виноваты в конфликте и Киев, и Донбасс, не выносить мусор за бугор», — уверена Мария К.

«Борис тоже наш партнер? И Байден партнер? А они нас как называют? Вы слышали, чтобы Байден или Джонсон назвали нас своими партнерами? Мы сами себе присвоили это звание. А что Борису Владимир Александрович рассказал такого, чего тот не знает?» — написала Валя Б.

Гильзы. Донбасс © ИА Красная Весна

«А при чём тут премьер министр Великобритании и Донбасс?» — задалась вопросом Элина С.

«Надеюсь, премьер Великобритании тоже в восторге от лидерства нашего президента», — написал Александр Ш.

«Американцы и англичане собираются воевать с Россией до последнего украинца», — выразил свое мнение Ziko Pele из Киева.

«Убили вы ребенка. Легче стало?» — задала вопрос Виктория Н., вероятно, имея ввиду гибель ребенка в ДНР.

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«Лучше бы начал исполнять Минские соглашения (пункт 1−13), и Донбасс снова будет Украиной. Все просто», — считает Stas K.

Разрушенный дом. Донбасс © ИА Красная Весна

Автор одного из комментариев посчитала, что главу правительства Великобритании ситуация в Донбассе и на Украине не интересует.

«Та этому Джонсону начхать и на нас, и на Донбасс! А вы откройте границы! Дети-внуки нормально не могут приехать в отпуск к родителям! Чтобы приезд ваших детей к вам зависел от решений тупоголовых политиков, посмотрела бы я на вас!» — высказалась Света М.

Напомним, на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года была свергнута законно избранная власть. В Донбассе отказались признавать антиконституционный переворот на Украине. В апреле 2014 года официальный Киев начал войну против Донецкой и Луганской Народных Республик (так называемая антитеррористическая операция, сокращенно — АТО). Украина по сей день продолжает обстреливать Республики Донбасса.

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