Астрахань, , 14:10 — REGNUM В Астраханской области к 6 апреля вакцинированы от коронавирусной инфекции 50 тысяч 762 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Оба этапа иммунизации прошёл 33 тыс. 181 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 61 тыс. 542 дозы вакцины «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19