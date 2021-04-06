Краснодар, , 14:14 — REGNUM Новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, в начале марта нынешнего года покинувший пост главного наставника московской команды ЦСКА. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

«Главным тренером «Краснодара» назначен Виктор Гончаренко», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что контракт с 43-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года. При этом на данном посту он сменил Мурада Мусаева, подавшего в отставку 3 апреля после разгромного проигрыша «Краснодара» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от грозненской команды «Ахмат» (0:5).

Отметим, Виктор Гончаренко стал главным тренером московского ЦСКА в 2016 году и под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России (2018) и дважды серебряным призером российского чемпионата по футболу (2017, 2018). Также был в РПЛ главным тренером команды «Уфа», екатеринбургского «Урал» и краснодарской «Кубани».