Москва, , 14:09 — REGNUM 2020 год оказался очень тяжёлым для железнодорожной отрасли с точки зрения пассажирских перевозок. Об этом 6 апреля заявил глава РЖД Олег Белозёров на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Мы вышли по итогам года на перевозку 872 млн человек, это меньше на 27% по сравнению с 2019 годом», — заявил Белозёров.

«Но мы не потеряли год: мы работали с нашими производителями вагонов, мы купили рекордный объем вагонов — более 1000 новых вагонов, 1050 вагонов», — отметил он.