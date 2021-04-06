Москва, , 14:08 — REGNUM Триста представителей вузов из 40 регионов приняли участие в Школе наставников «Запуск студенческих проектов НТИ». Организаторами выступили Фонд «Сколково», Кружковое движение НТИ, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в партнерстве с Университетом 20.35.

Участники школы познакомились со сквозными технологиями и узнали о запросах рынков Национальной технологической инициативы. Большое внимание было уделено изучению способов запуска проекта НТИ со студенческой командой, а также инструментам сопровождения от идеи до получения конкретного результата. Участники прошли на практике первые этапы запуска проекта при помощи морфологической матрицы НТИ. Познакомились со способами проработки контекста проекта, проверки гипотез, создания прототипа при помощи NoCode инструментов, ландшафтом инновационной экосистемы РФ и экосистемой проекта «Сколково». Помимо этого, в рамках интенсива была представлена модель сопровождения студенческих проектов в проектно-образовательных интенсивах Университета 20.35.

«Для нашей Академии наставников эта школа ключевая в 2021 году, — прокомментировала программу лидер проекта Академия наставников, директор Открытого университета Сколково, Екатерина Морозова, — С нее мы начинаем регулярную работу с российскими вузами, заинтересованными в системном развитии наставничества. Логично, что начинаем именно с проектного наставничества: мы нарабатывали понимание, как запускать и сопровождать проекты с 2010 года, когда был создан Фонд «Сколково». Затем появилась НТИ и наши совместные возможности стали еще шире — не просто новые технологии, а новые технологии для новых рынков. После входа «Сколково» в периметр Кружкового движения НТИ мы получили еще один вектор — работа с наставниками, которые растят будущих лидеров и участников стартапов в вузах, колледжах и школах».

Всего в 2021 году «Академия наставников» проведет 19 школ, три из них будут федеральными, остальные 16 — региональными. В 13 субъектах РФ Школы наставников пройдут впервые. Интенсивы состоятся в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Свердловской, Ивановской, Омской, Курской, Московской, Тамбовской, Тульской областях, Северной Осетии — Алании, Пермском и Хабаровском крае, в Башкирии, Чувашской Республике и Санкт-Петербурге.