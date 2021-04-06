Москва, , 14:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Устанавливается повышенная уголовная ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб. Штраф составит до 2 млн рублей, предусмотрен также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Такой же штраф вводится за повышенные санкции за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено арбитражным управляющим или председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором), а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб.

Вводится более серьезное наказание за преднамеренное банкротство, совершенное лицом с использованием своего служебного положения или контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, а также группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Штраф составит до 5 млн рублей, предполагается лишение свободы на срок до семи лет.

При этом законопроект предполагает возможность освобождать лиц, впервые совершивших преступления, предусмотренные статьей 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве» или статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», от уголовной ответственности, если они активно способствовали раскрытию или расследованию преступления, добровольно сообщили о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыли информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в их действиях не содержится иного состава преступления.