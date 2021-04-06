Москва, , 14:08 — REGNUM Власти Украины продолжают «воинствующую тематику» в отношении Донбасса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что Киев оправдывает свои действия эфемерной угрозой и не желает взять под контроль свои подразделения вооруженных сил на Донбассе.

Песков сказал, что ситуация оставляет желать лучшего. Он добавил, что ранее президент России Владимир Путин в разговоре в коллегами из Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель выразил озабоченность в связи с ситуацией на Украине.

«Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять военные боевые действия украинских ВС по отношению к собственному народу», — добавил Песков.

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