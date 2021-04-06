Москва, , 14:07 — REGNUM Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции находится на особом контроле Роспотребнадзора, сообщила 6 апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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«В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации, с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции на более чем 40%, то есть достаточно интенсивный, взрывной рост», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова отметила, что в ведомстве продолжают держать ситуацию «на особом контроле» из-за большого количества граждан России, бывающих в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, Анна Попова назвала шесть регионов России, где наблюдается высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией.