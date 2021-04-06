Астрахань, , 14:06 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 6 апреля подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Всего скончался 681 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были более 29,5 тыс. пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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