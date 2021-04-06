Воронеж, , 14:06 — REGNUM Воронежская область вошла в числе шести регионов Российской Федерации, где заболеваемость COVID-19 выше, чем по стране в среднем. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 6 апреля.

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На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Воронежской, а также в Тамбовской, Мурманской, Псковской областях, в Карелии и Калмыкии выше средних показателей по РФ.

В Воронежской области по данным на 6 апреля подтверждено 76 353 случаев заражения коронавирусом, в том числе 201 случай за сутки. При этом за месяц заболеваемость значительно снизилась — на 6 марта 2021 года, например, сообщалось о 275 новых заболевших за сутки. Выздоровели на 6 апреля71 012. Высоким остаётся число жертв инфекции — 13 человек за сутки, 2 894 всего с начала пандемии.