Москва, , 14:06 — REGNUM Представитель Госдепартамента США заявил о якобы готовности Соединённых Штатов «вести открытый диалог с Россией по ситуации вокруг Украины». Как обычно, США готовы вести диалог лишь на собственных условиях, навязывая свою позицию, превращая диалог в монолог, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Денис Черных.

«К эскалации могут привести действия США, их поддержка действий Киева на Донбассе не просто развязывает руки украинской власти, это прямое указание на возобновление активных боевых действий, что в корне противоречит Минским соглашениям. США сегодня являются гарантом невыполнения Украиной Минских соглашений.

Действия Киева полностью контролируются Вашингтоном, и именно Вашингтон сегодня способен повлиять на развитие ситуации. Он и влияет. К сожалению, влияет негативно — резко повышает напряженность в зоне конфликта.

Обвинения в адрес России не обоснованы, поскольку нельзя забывать, что, во-первых, война на Донбассе — это прямое следствие государственного переворота 2014 года, который был организован, проведен и легитимирован еще администрацией президента Обамы, в которой Байден был вице-президентом.

Во-вторых, боевые действия идут не в тысячах километрах от России, а непосредственно на ее границе, и даже были жертвы на территории РФ среди ее граждан.

Поэтому Россия не может смотреть безучастно на то, что происходит на ее границах и на территориях, где живут граждане Российской Федерации.

В-третьих, Россия не будет ни у кого спрашивать разрешения, что, где и как ей делать на своей территории, в том числе если речь идет о передислокации войск или проводимых учениях в любой части Российской Федерации.

Если США готовы к диалогу, то это может быть только равноправный диалог. Но о таком формате Соединенные Штаты стали забывать, потому что они не собираются ничего выторговывать у России, им даже уступки не нужны.

США просто понимают, что требуют невозможного, и им нужен повод для глобальных обвинений России, ТВ-картинки для окончательной консолидации Запада», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты готовы вести открытый диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил 5 апреля представитель Госдепартамента США.

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