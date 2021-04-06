Волгоград, , 14:11 — REGNUM Ещё 116 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 6 апреля — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 121 человек, подтверждена смерть пяти пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 54 299 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 51 966 человек. В стационарах продолжают лечение 2241 взрослый и 18 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1351 пациент.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 982 человека.