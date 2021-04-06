Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Для восстановления сильно пострадавшей в пандемию туристической отрасли в Санкт-Петербурге делают ставку на развитие медицинского туризма и постковидной реабилитации, в том числе для иностранных граждан. В связи с этим АО «Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма» вместе со структурами Минздрава запустит пилотный проект по рецензированию и аккредитации программ восстановления для пациентов, переболевших COVID-19.

1 Финский залив Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили 6 апреля в городском комитете по развитию туризма, если потери всей туристической отрасли из-за пандемии составили до 80%, то медицинский туризм «просел» лишь на 24%. В 2020 году лечение и реабилитацию в РФ прошли 15 тысяч иностранных граждан. Поэтому развитие реабилитационного туризма может стать одной из точек роста всей отрасли, считают специалисты. Петербургу есть что предложить на этом рынке.

«Важно своевременно информировать о новых продуктах российских туристов, а также продвигать наши услуги на международном рынке. Возможность получать реабилитацию такого уровня есть не везде в мире. Необходимо информировать людей о том, что реабилитация очень важна и самого лечения недостаточно. И здесь, конечно, у Санкт‑Петербурга есть потенциал. Потому что традиционно наш город всегда имел развитую курортную сферу. Это около 40 санаторно-курортных учреждений, где развиваются новые проекты», — рассказала Юлия Кузенская, заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В свою очередь президент Ассоциации Медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышёв отметил, что иностранным туристам для постковидной реабилитации предложат свободные места в санаториях в высшей ценовой категории.

«Цель стоит заполнить номерной фонд иностранцами в высоком ценовом сегменте. Для них, с учетом разницы курса валют, это абсолютно доступно. К продвижению этих услуг мы привлекаем национальные диаспоры и агентства медицинского туризма по всему миру», — заявил специалист.

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