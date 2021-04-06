Бишкек, , 14:05 — REGNUM Киргизия всегда открыта для иранского бизнеса, желающего инвестировать в киргизскую экономику. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Зарифом сегодня, 6 апреля.

«Мы прилагаем большие усилия по созданию благоприятной среды для иностранных инвесторов», — сказал глава государства.

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Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что иранских предпринимателей может заинтересовать сотрудничество с Киргизией в сфере дорог и транзита грузов, в сельском хозяйстве, в фармацевтике и в гидроэнергетике.

Также Мохаммад Зариф от имени руководства Ирана пригласил нового президента Киргизии посетить Тегеран с официальным визитом.

В свою очередь Жапаров поблагодарил иранские власти за финансирование строительства спортивного комплекса в южной столице Киргизии и за гуманитарную помощь, оказанную во время вспышки пандемии коронавируса.

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