Киев, , 14:04 — REGNUM Для полноценной интеграции Украины в НАТО нужна лишь смелость стран-членов Альянса, которые должны принять соответствующее решение, заявил в эфире украинского телевидения депутат Рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Политик заявил, что вступление в Альянс зависит от политической позиции членов, а технически, уверен он, Украина уже готова и соответствует стандартам.

«С точки зрения механизмов, протоколов, стандартов… есть всё. Часто полноценными членами НАТО становятся намного слабее по стандартам страны, по сравнению с Украиной», — подчеркнул соратник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что война в Донбассе закончится, если Украина вступит в НАТО.