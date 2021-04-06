Москва, , 14:03 — REGNUM Экономическая ситуация требует активного развития транспортного потенциала российского Дальнего Востока. Об этом 6 апреля заявил глава РЖД Олег Белозёров на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Тот объём, который сейчас двигается на восток, мы видим постоянную потребность. Я предполагаю, что лет 15 активной стройки, качественной, важной и нужной на Дальнем Востоке, мы должны будем обеспечить, включая строительство тоннелей», — заявил Белозёров.

По его словам, именно БАМ может сейчас дать основной прирост по грузоперевозкам с запада на восток.

В ответ президент России попросил обратить внимание на потенциал Якутии в развитии транспортной сети.

«Якутию надо не забывать, потому что там и тоннель никакой не нужен, и к океану ближе тоже», — указал президент.

Белозёров отметил, что такая работа уже идёт.

«Владимир Владимирович, Ваше поручение, как раз в рамках Якутии, как только появилось поручение, мы провели обсуждение с Минвостокразвития, мы провели обсуждение на правительственном уровне, с председателем правительства. Объём грузов очень серьезно после обсуждений прирос, грузоотправители хотят добывать и развиваться активнее», — указал глава РЖД.

«Мы до 1 сентября подготовим специальную программу по развитию якутского кластера, и как раз (можно) направить его в ближайшие порты — в Ванино и в том числе, возможно, в Приморский край», — согласился Белозёров.