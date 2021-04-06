Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Нынешней администрации президента США Джо Байдена необходимо продемонстрировать свою решительность во взаимоотношениях с Москвой, послав на Украину оружие или организовав внезапные учения украинской армии с подразделениями НАТО, заявил Том Роган в статье, вышедшей 5 апреля в The Washington Examiner.

По словам обозревателя, призвавшего в 2018 году бомбить Крымский мост, нынешняя позиция американского лидера не отличается решительность, поскольку ее риторики оказалось недостаточно, чтобы сдержать деятельность российских властей.

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«Это настоящая проблема. В основе интересов США на Украине лежит консолидация прозападной демократии и сдерживании стратегических попыток Путина подчинить периферийные государства клептократии Кремля», — подчеркнул Роган.

«Есть все основания вполне серьезно относиться к этому, об этом свидетельствует тот факт, что влияние Путина быстро растет в Белоруссии, Грузии и Венгрии», — посетовал он, добавив, что глава Белого дома этого не понимает.

Обозреватель отметил, что в сложившихся условиях у официального Вашингтона есть ряд возможных путей действия, в том числе отправка войск на Украину.

«В частности, Байден мог бы отправить батальон из развернутой в Италии 173-ой воздушно-десантной бригады, которая провела бы на западной Украине внезапных учений», — предложил журналист.

По его словам, такой шаг носил бы в значительной степени символичный характер и стал бы «четким сигналом» для Кремля.

«С другой стороны, Байден мог бы официально подписать указ об отправке оперативным образом на Украину противотанкового вооружения», — продолжил он.

«Он мог бы дать понять Ангеле Меркель, что нежелание ФРГ подтолкнуть ЕС к более решительной поддержке Украины может привести к односторонним санкциям США против газопровода «Северный поток — 2», — добавил Роган, по мнению которого президент США мог бы донести до его российского коллеги мысль о том, что новое «вторжение» станет поводом для новых санкций.