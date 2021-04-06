Ярославль, 6 апреля 2021, 14:02 — REGNUM После введения новой транспортной схемы интервал движения общественного транспорта на ряде маршрутов увеличится. Об этом 6 апреля на пресс-конференции в мэрии города рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.
По словам Сергея Волканевского, основной принцип в том, что самые востребованные городские маршруты должны работать по оптимальному варианту.
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