Ярославль, , 14:02 — REGNUM После введения новой транспортной схемы интервал движения общественного транспорта на ряде маршрутов увеличится. Об этом 6 апреля на пресс-конференции в мэрии города рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Автобусы

«По основным магистральным маршрутам интервал будет сохранён в пределах 10−15 минут, обеспечить его мы можем уже сейчас. Конечно, будут маршруты, где интервал станет больше. Мы прежде всего ориентируемся на существующую потребность в перевозке», — пояснил чиновник.

По словам Сергея Волканевского, основной принцип в том, что самые востребованные городские маршруты должны работать по оптимальному варианту.

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