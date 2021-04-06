Алексей Колчин, 6 апреля 2021, 15:26 — REGNUM В Екатеринбурге утром 6 апреля прошла первая репетиция парада Победы. Она состоялась в микрорайоне Вторчермет.

Колонна военной техники проходит по улице Новоссибирской
Колонна военной техники проходит по улице Новоссибирской
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парадную колонну техники возглавил танк Т-34. Впервые были представлены боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», а также бронированные комплексы связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр» и зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3».

В ходе репетиции было задействовано больше 100 единиц техники. Как сообщало ИА REGNUM, репетиции будут идти вплоть до мая. Последняя, генеральная, пройдёт 7 мая.

Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военные в ожидании прогона техники
Военные в ожидании прогона техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане наблюдают за репетицией парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане наблюдают за репетицией парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане наблюдают за репетицией парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане наблюдают за репетицией парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Женщина с ребенком переходит дорогу перед колонной военной техники
Женщина с ребенком переходит дорогу перед колонной военной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Женщина с собакой хочет перейти дорогу
Женщина с собакой хочет перейти дорогу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Колонна военной техники
Колонна военной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мотоциклист ожидает начала репетиции
Мотоциклисты в колонне
Мотоциклист ожидает начала репетиции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мотоциклисты в колонне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мотоциклисты выстраиваются в колонну
Мотоциклисты выстраиваются в колонну
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мужчина наблюдает за проходом военной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мужчина общается с сотрудником ДПС
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мужчина фотографируется на фоне техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пешеходы общаются с полицейскими
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Прохожие наблюдают за репетицией
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудники ДПС следят за порядком
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танк Т-34
Танк Т-34 по главе колонны
Танк Т-34
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танк Т-34 по главе колонны
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танки выстраиваются в колонну
Танки выстраиваются в колонну
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танки выстраиваются в колонну
Танки выстраиваются в колонну
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге стартовали тренировки военных к параду Победы