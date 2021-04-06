Аннотация
В Екатеринбурге начались репетиции парада Победы.
Алексей Колчин,
6 апреля 2021, 15:26 — REGNUM В Екатеринбурге утром 6 апреля прошла первая репетиция парада Победы. Она состоялась в микрорайоне Вторчермет.
Колонна военной техники проходит по улице Новоссибирской
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парадную колонну техники возглавил танк Т-34. Впервые были представлены боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», а также бронированные комплексы связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр» и зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3».
В ходе репетиции было задействовано больше 100 единиц техники. Как сообщало ИА REGNUM, репетиции будут идти вплоть до мая. Последняя, генеральная, пройдёт 7 мая.
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военные в ожидании прогона техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Женщина с ребенком переходит дорогу перед колонной военной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Женщина с собакой хочет перейти дорогу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Колонна военной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мотоциклист ожидает начала репетиции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мотоциклисты в колонне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мотоциклисты выстраиваются в колонну
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танк Т-34
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танк Т-34 по главе колонны
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танки выстраиваются в колонну
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танки выстраиваются в колонну
Алексей Колчин © ИА REGNUM
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