6 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Алексей Колчин, , 15:26 — REGNUM В Екатеринбурге утром 6 апреля прошла первая репетиция парада Победы. Она состоялась в микрорайоне Вторчермет.

Колонна военной техники проходит по улице Новоссибирской Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парадную колонну техники возглавил танк Т-34. Впервые были представлены боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», а также бронированные комплексы связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр» и зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3».

В ходе репетиции было задействовано больше 100 единиц техники. Как сообщало ИА REGNUM, репетиции будут идти вплоть до мая. Последняя, генеральная, пройдёт 7 мая.

Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военные в ожидании прогона техники Алексей Колчин © ИА REGNUM

Женщина с ребенком переходит дорогу перед колонной военной техники Алексей Колчин © ИА REGNUM

Женщина с собакой хочет перейти дорогу Алексей Колчин © ИА REGNUM

Колонна военной техники Алексей Колчин © ИА REGNUM

Мотоциклист ожидает начала репетиции Алексей Колчин © ИА REGNUM Мотоциклисты в колонне Алексей Колчин © ИА REGNUM

Мотоциклисты выстраиваются в колонну Алексей Колчин © ИА REGNUM

Танк Т-34 Алексей Колчин © ИА REGNUM Танк Т-34 по главе колонны Алексей Колчин © ИА REGNUM

Танки выстраиваются в колонну Алексей Колчин © ИА REGNUM

Танки выстраиваются в колонну Алексей Колчин © ИА REGNUM

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