Томск, , 14:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Томской области коронавирус выявлен у 31 544 человек. После COVID-19 выздоровели 30 480 жителей региона, в том числе 31 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Томской области коронавирус выявили у 21 человека, выздоровели 29 человек.

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