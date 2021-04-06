Варшава, 6 апреля 2021, 14:00 — REGNUM Депутат польского Сейма, заместитель председателя правящей партии «Право и справедливость» Марек Сусский заявил в интервью Gazeta Polska, что возможная отставка премьер-министра республики Матеуша Моравецкого может обернуться для Варшавы катастрофой.
Журналист попросил Сусского прокомментировать последние заявления оппозиционных политиков о необходимости отставки премьер-министра Польши в связи со скандалами, связанными с вакцинацией.
«Всеми этими разговорами преследуют политические цели. Они не имеют никаких оснований. У премьер-министра Матеуша Моравецкого всё под контролем. Он пользуется нашей поддержкой. Смена премьер-министра стала бы катастрофой для страны. Мы абсолютно не ожидаем кадровых перемен на этой должности», — заявил политик.