Варшава, 6 апреля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Депутат польского Сейма, заместитель председателя правящей партии «Право и справедливость» Марек Сусский заявил в интервью Gazeta Polska, что возможная отставка премьер-министра республики Матеуша Моравецкого может обернуться для Варшавы катастрофой.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Журналист попросил Сусского прокомментировать последние заявления оппозиционных политиков о необходимости отставки премьер-министра Польши в связи со скандалами, связанными с вакцинацией.