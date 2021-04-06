Белвью, США, , 13:59 — REGNUM В сервисе Steam появилась бета-версия будущей многопользовательской игры Resident Evil Re: Verse. Информация была опубликована 6 апреля на сайте платформы.

Пользователи сервиса могут добавить игру в свою библиотеку бесплатно. Этап открытого бета-тестирования начнётся завтра, 7 апреля 2021 года, в нём смогут поучаствовать те геймеры, у которых есть аккаунт Capcom ID.

Напомним, Resident Evil Re: Verse будет представлять собой многопользовательский компонент Resident Evil: Village в жанре шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от третьего лица. Полноценный релиз игры состоится 7 мая 2021 года.

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