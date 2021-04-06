Астрахань, , 13:57 — REGNUM В Астраханской области 6 апреля подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 31 тыс. 182 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 343 человека.

За весь период 681 человек скончался.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.