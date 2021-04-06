Киев, 6 апреля 2021, 14:02 — REGNUM Боевики ВСУ, подозреваемые в стрельбе в вагоне поезда, угрожали сотрудникам полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины 6 апреля на официальной странице в социальной сети Facebook.
В МВД отметили, что по факту происшествия открыто уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».
Напомним, ранее в Харьковской области Украины в поезде №126 Киев — Новоалексеевка были обезврежены два вооружённых боевика ВСУ. В ходе их задержания никто не пострадал.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине в поезде обезоружили двух боевиков ВСУ