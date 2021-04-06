Минск, , 13:58 — REGNUM Власти Польши осуществляют попытки героизации бандитов и военных преступников и проводят с этой целью мероприятия для белорусской молодежи. Об этом 6 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на посвященном работе МИД республики совещании, его слова приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко, белорусская сторона в силу своего характера и менталитета долго мирилась с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, стараясь найти компромисс в общении с польской стороной, однако это было воспринято Варшавой как слабость.

«Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций», — добавил он.

Также белорусский президент отметил, что польские власти уже летом 2020 года «пели песни приятные для слуха» и в то же время через спецслужбы и другие структуры, включая политические, «вели другую игру — двойную игру».

«Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте. Да и в Гродно участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко выступил с предложением оптимизировать число посольств Белоруссии за рубежом, а также штат дипломатических миссий.