Челябинск, , 14:02 — REGNUM Уральская оперативная таможня не допустила пересылку в Армению запасных частей танкового стабилизатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Житель Челябинской области попытался отправить 37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора. «Для организации поставки гражданин РФ предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт», — уточнили в управлении.

Продукция военного назначения изъята, её отправка не допущена. Мужчина перекрасил стабилизаторы, чтобы скрыть идентификационные номера и выдать их за новые. Продукция устанавливается в военной технике, в том числе, в Т-72, и запрещена к продаже.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования военной техники»). Подозреваемый в контрабанде задержан, ему грозит семь лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.