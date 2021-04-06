6 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

США — страна с чрезмерной гордостью за свое моральное превосходство — не могут заниматься подлинной дипломатией с другими народами. Есть ли у Америки поводы для чувства морального величия и как столь высокая самооценка соотносится с отсутствием у страны дипломатии, обсуждает в издании The Hill директор Центра изучения государственного управления Католического университета Уильям Смит.

Климент Александров, , 18:26 — REGNUM Президент США Джо Байден раскритиковал внешнеполитические подходы Дональда Трампа в своей инаугурационной речи, заявив, что «мы восстановим наши альянсы и снова вступим в контакт с миром». Месяц спустя на Мюнхенской конференции по безопасности Байден объявил, что «дипломатия вернулась». После десятилетий бесконечных войн и растущего военного аспекта американской внешней политики любовь к дипломатии на мировой арене приветствуется. Но принимается ли это приглашение? К сожалению, похоже, что ответ отрицательный.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В первый же день своего пребывания в должности, не посоветовавшись с одним из наших ближайших союзников и торговых партнеров, Байден отменил трубопровод Keystone, убив тысячи американских и канадских рабочих мест. Месяц спустя, к огорчению демократов в Конгрессе, Байден в Сирии разбомбил ополченцев, поддерживаемых Ираном, чтобы «послать сигнал» Тегерану. Вскоре после того он назвал Владимира Путина «убийцей», который «заплатит цену» за вмешательство в выборы, и сказал, что, по его мнению, у российского лидера «нет души». Его высказывания побудили Москву вызвать домой своего посла в США.

Джо Байден Gage Skidmore

Не прошло и дня, как его внешнеполитическая команда прибыла на Аляску для встречи с китайскими официальными лицами. Вместо того, чтобы искать с ними общий язык, американские чиновники начали встречу с резкой критики Китая, что привело к острой реакции Пекина — такому обмену высказываниями между двумя державами, который широко рассматривался как отсутствие дипломатии.

Его внешнеполитическая команда также недовольна европейской поддержкой газопровода «Северный поток», который доставит природный газ из России в Германию. Некоторые в Конгрессе хотят, чтобы Байден выдвинул санкции против фирм, участвующих в строительстве трубопроводов. Если он попытается задушить газопровод, как того хотят некоторые в Конгрессе, разрыв отношений с Германией будет катастрофическим. Один высокопоставленный представитель страны заявил, что в результате большая часть христианских демократов и баварского Христианско-социального союза могут выступить против Соединенных Штатов.

Труба Harald Hoyer

Таким образом, в течение каких-то нескольких месяцев Байден вызвал значительный разрыв с Канадой, возможный разрыв с Германией, выбрал военные действия вместо дипломатии с Ираном и, что самое зловещее, довел наши отношения с Китаем и Россией, двумя странами, которые представляют экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов, до, возможно, самых низких точек со времен Холодной войны. Это не внешнеполитическая путаница. Это череда серьезных фиаско.

Очевидная неспособность американцев заниматься подлинной дипломатией не ограничивается администрацией. Добродетель и моральная снисходительность по отношению к другим нациям теперь являются неотъемлемой чертой американской элиты. Со времен Вудро Вильсона и его утопического обещания сделать мир «безопасным для демократии» многие американские элиты вели себя на мировой арене с таким хвастливым моральным превосходством.

Госсекретарь Мадлен Олбрайт заявила, что Соединенные Штаты «незаменимы» и что «мы стоим высоко и видим будущее дальше, чем другие страны». Спустя некоторое время Джордж Буш — младший сказал: «Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы искать и поддерживать рост демократических движений и институтов в каждой нации и культуре с конечной целью покончить с тиранией в нашем мире».

Мадлен Олбрайт World Economic Forum

Неужели кто-то действительно думает, что страна с такой чрезмерной гордостью за свое моральное превосходство может заниматься подлинной дипломатией с другими народами? Простые партийцы будут спокойно смотреть на наши спотыкания на мировой арене, но более вдумчивый анализ ситуации укажет на серьезные культурные проблемы, которые беспокоят американскую элиту. Высокомерная моральная снисходительность, имевшая место в американских университетах, породила поколение чиновников, которые теперь раз за разом демонстрируют свое раздутое моральное превосходство на встречах с представителями других наций.

Лучшие дипломаты нуждаются в глубоком понимании интересов своей страны, но они также нуждаются в смирении при выполнении своей миссии. Истинная дипломатия требует способности учитывать, что мы, возможно, не во всём правы. У других народов есть свои интересы и своя точка зрения. И всё же американские элиты стали считать себя настоящими гуманитариями на мировой арене. Такое пренебрежение к другим нациям является общей чертой американской дипломатии в современную эпоху. С таким высокомерным отношением придут новые внешнеполитические неудачи.