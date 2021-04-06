Киев, 6 апреля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В США считают, что незаконное закрытие главных украинских оппозиционных телеканалов — NewsOne, «112 Украина» и ZIK — является нарушением прав человека.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Занавес

Об этом сообщается в ежегодном докладе государственного департамента США, фрагменты из которого цитируют 6 апреля украинские СМИ.

Перечисляя факты нарушения прав человека на Украине, говорится в публикации, в докладе госдепартамента уточняется, что поводы, озвученные украинской властью для лишения лицензии трех медиа, являются формальными.

«Поступали сообщения, что правительство использовало формальные предлоги, чтобы заставить СМИ замолчать за «пророссийские» позиции и критику своей политики национальной безопасности», — отмечается в документе.

Также признаки нарушения прав человека, по мнению Госдепа, присутствуют в деятельности государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины, который в ходе внеплановой проверки телеканалов ZIK, NewsOne, «112 Украина» заявил, что «благоприятное освещение встречи президента России Владимира Путина и украинского политика Виктора Медведчука 6 октября могло нарушить законы о национальной безопасности».

Кроме того, упоминается, что украинские правоохранительные органы осуществляли мониторинг сети интернет «без соответствующих юридических полномочий» и предпринимали значительные шаги для блокировки доступа к веб-сайтам».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в госдепе США заявили о готовности к взаимодействию с Россией по Украине. До этого лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук заявил, что президент Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и оппозиционные телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем.