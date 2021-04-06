Элиста, , 13:50 — REGNUM В Республике Калмыкия прикрыли деятельность подпольного казино. В отношении владельцев игорного заведения на территории Элисты возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В ведомстве обратили внимание на то, что новые обстоятельства совершённого преступления были выявлены в ходе расследования уголовного дела. Незаконный бизнес принёс злоумышленникам доход в особо крупном размере.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают всех причастных лиц.