Джакарта, , 13:49 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что в общей сложности 11 регионов пострадали от наводнений и оползней, сообщает CNN Indonesia.

На сегодняшний день наибольшее количество жертв зарегистрировано в округе Восточный Флорес, за которым следует округ Лембата.

В округе Восточный Флорес погибли 49 человек, 22 человека получили ранения, 23 человека пропали без вести, а 256 человек стали беженцами.

В округе Лембата погиб 51 человек, 98 человек получили ранения и 958 человек стали беженцами.

В округе Нгада пострадали 6 семей и один человек получил ранение.

В округе Алор погибли 17 человек, 24 человека были объявлены пропавшими без вести, 25 человек получили ранения.

В округе Энде погиб один человек, ещё 30 жилых домов оказались разрушены.

В городе Купанг погиб один человек, пострадали 2190 человек.

В округе Макала погибли два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, волны высотой 2−4 метра затрудняют поиск жертв наводнений и оползней в Индонезии.

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