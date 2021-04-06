Джакарта, 6 апреля 2021, 13:49 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что в общей сложности 11 регионов пострадали от наводнений и оползней, сообщает CNN Indonesia.
На сегодняшний день наибольшее количество жертв зарегистрировано в округе Восточный Флорес, за которым следует округ Лембата.
В округе Восточный Флорес погибли 49 человек, 22 человека получили ранения, 23 человека пропали без вести, а 256 человек стали беженцами.
В округе Лембата погиб 51 человек, 98 человек получили ранения и 958 человек стали беженцами.
В округе Нгада пострадали 6 семей и один человек получил ранение.
В округе Алор погибли 17 человек, 24 человека были объявлены пропавшими без вести, 25 человек получили ранения.
В округе Энде погиб один человек, ещё 30 жилых домов оказались разрушены.
В городе Купанг погиб один человек, пострадали 2190 человек.
В округе Макала погибли два человека.
Как сообщало ИА REGNUM, волны высотой 2−4 метра затрудняют поиск жертв наводнений и оползней в Индонезии.
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