Москва, , 13:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен 6 апреля пообщаться по телефону с главой Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом 6 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Жаир Болсонару Kremlin.ru

Как отметил пресс-секретарь Путина, вечером 6 апреля у главы Российского государства намечен телефонный разговор на международном уровне.

«Я знаю, что наши бразильские товарищи уже его анонсировали. Я могу это подтвердить: действительно, запланировано. Президент будет звонить Болсонару, президенту Бразилии», — сказал Песков.

Также он уточнил, что пресс-служба Кремля по итогам данной беседы обнародует соответствующее сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Индию будет зависеть от эпидемиологической ситуации.