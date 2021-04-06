Пекин, , 13:51 — REGNUM Компания Genesis выводит свои модели на китайский авторынок, используя абсолютно новую бизнес-модель продаж. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пока на авторынке КНР будут продаваться бизнес-седан Genesis G80 и кроссовер Genesis GV80. Однако южнокорейская автокомпания намерена постепенно увеличивать свое присутствие в Китае. Для этого специалисты Genesis разработали дифференцированную стратегию, основанную на прямых продажах с использованием для рекламы популярные авто.

Кроме того, Genesis в КНР будет применять единую ценовую политику в рамках политики Genesis One Price Promise.

«Выход Genesis на рынок Китая представляет собой новую, значимую и, возможно, наиболее важную главу в истории нашего бренда», — передаёт пресс-служба слова гендиректора Genesis Motor China Маркуса Хенне.

Напомним, с января по февраль 2021 года в России было куплено 227 новых автомобилей компании Genesis. Это на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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