Госдума может расширить право медиков на досрочную пенсию
Москва, 6 апреля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Законопроект о праве медиков на досрочную пенсию внес в Госдуму депутат от ЛДПР Евгений Марков, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.
Mzso.info
Медики
Поправки закрепляют право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях, а не только в учреждениях здравоохранения.
Охрана здоровья граждан в Российской Федерации осуществляется в медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы, подчеркнул автор.
Читайте также: Мишустин расширил возможности для досрочного выхода на пенсию