Москва, 6 апреля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Законопроект о праве медиков на досрочную пенсию внес в Госдуму депутат от ЛДПР Евгений Марков, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

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Поправки закрепляют право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях, а не только в учреждениях здравоохранения.

Охрана здоровья граждан в Российской Федерации осуществляется в медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы, подчеркнул автор.

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