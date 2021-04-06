Москва, , 13:48 — REGNUM Проблема утечки данных сегодня действительно стоит очень остро. Мы видим, что количество мошенников, которые просто «разрывают» телефонные номера, не уменьшается, а растет с каждым днем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Елин.

«Под видом брокера, Сбербанка, ВТБ, правоохранительных органов они всячески стараются собрать персональные данные и совершить хищение средств.

В зону риска попадают, в первую очередь, пожилые люди, которые не могут справиться с манипуляциями и отличить мошенников от реальных специалистов организации.

Если говорить о ситуации с брокерами, то с этим видом мошенничества нам уже приходилось сталкиваться время от времени. Тем не менее, в сравнении с тем же Сбербанком, это пока новый и менее узнаваемый формат недобросовестных действий.

Одним из способов обезопасить себя может стать обращение к уже проверенному брокеру с хорошей репутацией. Потому что, какие бы проверки перед этим ни проводились, только крупная компания с многолетней положительной историей может служить хоть каким-то гарантом безопасности.

При этом стоит не забывать, что фондовый рынок несет в себе определенные риски сам по себе, и размещение здесь денежных средств, несмотря на надежность брокера, в итоге может обернуться убытками.

Еще один из факторов риска — в любой момент брокер может потерять лицензию или обанкротиться, что несет за собой потерю ваших денежных средств.

Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно использовать проверенные ресурсы и быть максимально осторожным с введением личных данных.

Также стоит сразу насторожиться и перепроверить организацию при любом давлении и принуждении с ее стороны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России участились случаи мошенничеств, в которых злоумышленники пытаются выманить личную информацию, а возможно и деньги, под видом сайтов для проверки надежности брокеров.

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