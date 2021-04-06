Москва, , 13:48 — REGNUM В России до конца 2021 года вводится особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом 6 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«Правительство до конца года устанавливает особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, аналогичный тому, который действовал в прошлом году. Наиболее востребованные услуги можно будет получать дистанционно», — сказал он на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин пояснил, что речь идёт о назначении пенсий, пособий, различных выплат и компенсаций. При этом у граждан должно быть право на альтернативу.

«У людей должна быть возможность выбирать — оформлять необходимые услуги через интернет или по телефону», — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул важность вакцинации и рассказал, что рекомендует её своим знакомым.