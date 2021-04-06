Омск, , 13:47 — REGNUM За последние сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области умер 1341 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» (COVID-19).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля в регионе выявлено 44 212 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 36 746 человек.

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