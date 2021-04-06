Магас, , 13:45 — REGNUM В Ингушетии число принявших участие в кампании по вакцинации от коронавируса достигло 16 170 человек. Получили второй компонент вакцины «Спутник V» и являются полностью привитыми уже 11 777 граждан, сообщили в минздраве региона.

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По словам министра здравоохранения Рукият Торшхоевой, из общего числа привитых 17,6% — люди старшего поколения.

К 5 апреля в Ингушетию поступило 21 562 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак». До конца текущей недели запас вакцины пополнится еще 4200 дозами. В республике создано 22 прививочных пункта, а также пять мобильных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии к 6 апреля число носителей коронавируса увеличилось до 15 180 человек. Из них выздоровели 13 459 жителей региона, скончался 181 пациент.

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