Москва, , 13:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин и бывший глава Армении Роберт Кочарян пообщались по телефону. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

По его словам, телефонный разговор состоялся во время визита Кочаряна в Москву на прошлой неделе, 29 марта — 4 апреля. Когда именно прошли телефонные переговоры, Песков не уточнил.

«У них добрые, давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются», — сказал представитель Кремля.

Ранее армянские СМИ сообщили, что Роберт Кочарян отправился в Москву для участия в заседании совета директоров АФК «Система».

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